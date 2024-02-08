Рустем Умеров, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n192192-prinyato-reshenie-o-neobhodimosti-smeny-rukovodstva-vsu-umerov.html

Ракурс

Ухвалене рішення про необхідність зміни керівництва Збройних сил України.

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Про це сьогодні, 8 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Пост Умєрова з’явився невдовзі після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, на якій «обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили».

Умєров зазначив, що Залужному випало одне з найскладніших завдань — керувати ЗСУ під час Великої Війни з росією.

Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 — це три різні реальності, — зазначив Умєров. — 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії.