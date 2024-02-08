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На Херсонщине обнаружили горящий автомобиль с погибшими, фото: Херсонская областная прокуратура

На Херсонщине рашисты ударили дроном по автомобилю, двое погибших (ФОТО)

8 фев 2024, 20:58
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На Херсонщині внаслідок чергової російської атаки загинуло двоє людей, ще одну людину травмовано.


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Про це сьогодні, 8 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що сьогодні близько 16.00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, всередині якого була тіла двох загиблих людей.

Ймовірно у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються, — вказано в повідомленні.

Крім того, до лікарні було доставлено 58-річного чоловіка, який отримав травму внаслідок обстрілу Білозерської громади. В момент атаки чоловік намагався дістатися укриття.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

На Херсонщині виявили палаючий автомобіль із загиблими, фото: Херсонська облаcна прокуратура

Источник: Ракурс


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