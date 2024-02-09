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Верните Залужного - несколько десятков человек вышли на Майдан
Верните Залужного — несколько десятков человек вышли на Майдан (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n192225-vernite-zalujnogo-neskolko-desyatkov-chelovek-vyshli-na-maydan-foto-video.htmlРакурс
Декілька десятків киян прийшли на 9 лютого на Майдан Незалежності з плакатами, бо не згодні з відставкою вже ексголовкома ЗСУ.
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Поверніть Залужного! — скандували люди.
Фото та відео з Майдану опублікували користувачі соцмереж.
Новий головком Олександр Сирський, на думку мітингарів, не зможе керувати армією та обʼєднати військових задля перемоги.
Акція тривала не більш як годину, учасники розійшлися без втручання поліції.
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