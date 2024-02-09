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Ракурс
Поверніть Залужного - декілька десятків людей вийшли на Майдан

Поверніть Залужного — декілька десятків людей вийшли на Майдан (ФОТО, ВІДЕО)

9 лют 2024, 18:33
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Декілька десятків киян прийшли на 9 лютого на Майдан Незалежності з плакатами, бо не згодні з відставкою вже ексголовкома ЗСУ.


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Поверніть Залужного! — скандували люди.

Фото та відео з Майдану опублікували користувачі соцмереж.

Новий головком Олександр Сирський, на думку мітингарів, не зможе керувати армією та обʼєднати військових задля перемоги.

Акція тривала не більш як годину, учасники розійшлися без втручання поліції.

Джерело: Ракурс


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