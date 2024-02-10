ВСУ добились успехов в Крынках. Карта: ISW

https://racurs.ua/n192241-sily-oborony-ukrainy-dobilis-uspehov-v-krynkah-isw-karta.html

Ракурс

Армія України досягла успіхів у Кринках на лівобережжі Херсонської області.

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Успіх українських Сил оборони в цьому населеному пункті підтверджують геолокаційні відео з цього району. Позиційні бої тривали на східному березі Херсонщини 9 лютого. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також воєнні експерти заявляють, що російські окупанти нещодавно просунулися у північній Авдіївці та продовжили позиційні бої з українськими захисниками у цьому районі.

Водночас ворог досяг незначних успіхів на захід від Бахмута, а ЗСУ просунулися на південний захід від міста. Нові дані свідчать, що українські війська просунулися на захід від Горлівки — на південний захід від Бахмута. Також загарбники просунулися далі в Новомихайлівці на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька.

Нагадаємо, наприкінці січня в Оперативному командуванні «Південь» заявляли, що робота Сил оборони дала результат на лівому березі Дніпра. ЗСУ розширюють цей плацдарм, але лінія фронту тут дуже гнучка. На лівобережжі Херсонщини є багато підрозділів окупантів й вони краще укріплені, ніж українські захисники.