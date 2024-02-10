В результате атаки по Харькову погибла прокурор, ее муж и трое их сыновей

https://racurs.ua/n192256-v-rezultate-ataki-po-harkovu-pogibla-prokuror-ee-muj-i-troe-ih-synovey.html

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Внаслідок атаки по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна її чоловік та троє їх синів.

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Старшому Олексію було сім років, середньому Михайлу — майже чотири. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців, розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Сім’я опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.

Ользі було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці.

У ніч на 10 лютого російські виродки завдали удару по Харкову, влучили в АЗС, від пального загорілись будинки, загинуло семеро людей, без даху над головою залишилося шість десятків людей.