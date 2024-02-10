Трагедія у Харкові - росія залишила без житла, документів та грошей 60 людей

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Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Харкову зросла до 57 осіб.

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Як повідомив мер міста Ігор Терехов о 14.03, «ці люди — жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей».

Нагадаємо, вночі 10 лютого російські війська атакували Харків «шахедами». Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, на місто летіло щонайменше 10 дронів, з них вісім збила ППО. Росіяни вдарили по АЗС, зокрема, обстріляли й нафтобазу, звідки стався витік палива.

Станом на ранок суботи було відомо про сімох загиблих, серед них троє дітей: 4 та 7 років, а також немовля. Через пожежу після удару «шахедів» загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей.

Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший — Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля.

Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина, вони були пенсіонерами. Унаслідок розливу пального повністю згоріло 15 житлових приватних будинків. Загалом вигоріла майже половина вулиці. Мер Ігор Терехов повідомляв про евакуацію 50 харків’ян.

Харків’янин Володимир Клубенко врятував сусідів під час удару дронів та пожежі 9 лютого, пише «Медіапорт».

Чоловік саме вийшов із лазні, коли почув перші вибухи. Поки він біг додому — стукав у ворота. Володимир має опіки на обличчі та руках. Але своїм рішучим вчинком йому вдалось врятувати не лише свою родину, а й сусідів.

Олег Синєгубов розповів, що станом на 15.00 пожежа локалізована. Триває ліквідація наслідків прильотів. Загалом залучено понад 200 рятувальників.

Судмедексперт проведе ДНК-експертизу семи тіл загиблих. Вони сильно обгоріли внаслідок пожежі. Усі постраждалі — мешканці будинків по вулиці Котельній. Внаслідок обстрілу без електропостачання зараз понад 1 тис. споживачів. Спеціалісти вже працюють над поверненням світла.

Деякі домогосподарства тимчасово відключенні від газопостачання, поки рятувальники не завершать необхідні роботи.

Профільні служби продовжують бути на місцях: усувати наслідки влучання й пожежі, документувати вчинений терористичний акт, надавати необхідну допомогу постраждалим.