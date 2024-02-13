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Ракурс
Сырский с Умеровым объехали все горячие точки фронта

Сырский с Умеровым объехали все горячие точки фронта

13 фев 2024, 19:43
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров обʼїхали 12 лютого всі гарячі точки фронту.


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Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Розв’язують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені, — написав Зеленський.

Раніше також Кабмін провів своє чергове засідання на сході України.

Источник: Ракурс


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