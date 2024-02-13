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Сирський з Умєровим обʼїхали всі гарячі точки фронту
Сирський з Умєровим обʼїхали всі гарячі точки фронтуhttps://racurs.ua/ua/n192356-syrskyy-z-umierovym-ob-yihaly-vsi-garyachi-tochky-frontu.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров обʼїхали 12 лютого всі гарячі точки фронту.
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Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Розв’язують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені, — написав Зеленський.
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