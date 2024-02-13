Сирський з Умєровим обʼїхали всі гарячі точки фронту

https://racurs.ua/ua/n192356-syrskyy-z-umierovym-ob-yihaly-vsi-garyachi-tochky-frontu.html

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров обʼїхали 12 лютого всі гарячі точки фронту.

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Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Розв’язують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені, — написав Зеленський.

Раніше також Кабмін провів своє чергове засідання на сході України.