Армия рф продолжает давить на Авдеевку с севера и юга - обзор DeepState

https://racurs.ua/n192359-armiya-rf-prodoljaet-davit-na-avdeevku-s-severa-i-uga-karta.html

Ракурс

Армія рф продовжує тиснути на Авдіївку з півночі та півдня.

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Про це повідомляє аналітичний проект про війну DeepState.

10−11 лютого ворог користуючись тим, що туман накрив Авдіївку та околиці, розпочав штурмові дії в багатьох місцях. Вчора відбувалося насичення особовим складом, а одна ворожа штурмова група майже доїхала до Індустріального проспекту.

12 лютого росяни посилили тиск. Зокрема, атакуючи район Зеніт, атаки на який було відбито, на відміну від флангів. На півночі кацапи продавлюють район дач та автобази. Таким чином московитам вдалося перерізати трасу, яку й так було небезпечно використовувати.

Ситуація в Авдіївці щодня погіршується. Логістика сьогодні перебуває повністю під вогневим контролем ворога, наслідком чого заїзд та виїзд в місто є лотереєю. Варто приймати рішення, які в першу чергу збережуть найцінніше — життя бійців, і не перетворювати Авдіївку в чергову «фортецю» з піснями та віршами, — пишуть у DeepState.

Крім того, московити отримали значне поповнення боєкомплекту авіаційних бомб і просто стирають місто та позиції наших бійців. Це дуже чуттєве підсилення наземних військ, які мають успіх в тому числі й завдяки цим ударам.

Про бойові дії на схід від Часового Яру

У DeepState вважають, що ситуація на схід від міста в операційній зоні між Богданівкою та Іванівським продовжує погіршуватися. Ворог силами повітряно-десантних військ намагається вийти на хребет. Між цим хребтом і низовиною перепад висоти у майже 100 метрів.

Одна із причин такого успіху — масове застосування ворогом скидів та fpv-дронів. Аналітики пишуть, що ці засоби «просто виносять позиції Сил оборони, завдаючи важких втрат пораненими та, на жаль, загиблими».

Після того як бойовий потенціал оборони зведено до мінімуму, заходять штурмові групи рф з їх десантниками, які мають відповідну підготовку. Таким чином застосування БПЛА є ключовою зброєю російської армії в тому районі.