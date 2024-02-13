Если верить Трампу, 20 из 31 страны НАТО останутся без поддержки США

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Колишній президент США Дональд Трамп нещодавно зробив резонансну заяву: за його словами, він не став би захищати країни, які не відповідають узгодженій меті НАТО — витрачати 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону.

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Понад те, Трамп заявив, що він дозволив би росії робити те, чого вона хоче.

Менше половини країн-членів НАТО досягли цілі з витрати 2% ВВП на оборону в 2023 році. Альянс очікує, що 2024-го року їх буде значно більше.

Як повідомляє Financial Times, НАТО збирається зробити публічну заяву про те, що більшість країн-членів на шляху до виконання мети на тлі нещодавніх закидів Трампа.

Витрати НАТО помітно зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Нині найбільше витрачає на оборону Польща — 3,9% ВВП, випереджаючи США. Цьогоріч виконати зобов’язання перед НАТО пообіцяла, зокрема, Німеччина.

Я б заохочував росію робити все, що вони, чорт забирай, хочуть, — сказав Трамп.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив висловлювання колишнього президента США.

Будь-яке припущення про те, що союзники не захищатимуться, підриває всю нашу безпеку, включаючи безпеку Сполучених Штатів, — сказав він.

Згідно з заявою Трампа, 20 із 31 країни НАТО можуть залишитися без військової підтримки США. До них належать невеликі країни, такі як Чорногорія (1,87% ВВП на оборону станом на 2023 рік), Північна Македонія (1,87%), Албанія (1,76%), Словенія (1,35%), Бельгія. (1,13%) та Люксембург (0,72%).

Крім того, є й великі держави, які входять до НАТО, але не дотягують до зазначених витрат на оборону. Це Франція (1,9%), Нідерланди (1,7%), Італія (1,46%), Канада (1,38%), Туреччина (1,31%) та Іспанія (1,26%).

Німеччина знаходиться в середині цієї групи та витрачає 1,57% валового внутрішнього продукту на оборону. Проте в уряді ФРН говорять про те, що потрібний показник можна досягти вже цього року.

Примітно, що у відсотковому співвідношенні найбільше військову сферу витрачають не Сполучені Штати, (3,49%), а Польща (3,9%). При цьому військовий бюджет США становить 860 мільярдів доларів — це вдвічі більше, ніж вкладають в оборону решту країн НАТО разом узятих.

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