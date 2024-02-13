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Якщо вірити Трампу, 20 з 31 країни НАТО залишаться без підтримки США
Якщо вірити Трампу, 20 з 31 країни НАТО залишаться без підтримки СШАhttps://racurs.ua/ua/n192363-yakscho-viryty-trampu-20-z-31-krayiny-nato-zalyshatsya-bez-pidtrymky-ssha.htmlРакурс
Колишній президент США Дональд Трамп нещодавно зробив резонансну заяву: за його словами, він не став би захищати країни, які не відповідають узгодженій меті НАТО — витрачати 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону.
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Понад те, Трамп заявив, що він дозволив би росії робити те, чого вона хоче.
Менше половини країн-членів НАТО досягли цілі з витрати 2% ВВП на оборону в 2023 році. Альянс очікує, що 2024-го року їх буде значно більше.
Як повідомляє Financial Times, НАТО збирається зробити публічну заяву про те, що більшість країн-членів на шляху до виконання мети на тлі нещодавніх закидів Трампа.
Витрати НАТО помітно зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Нині найбільше витрачає на оборону Польща — 3,9% ВВП, випереджаючи США. Цьогоріч виконати зобов’язання перед НАТО пообіцяла, зокрема, Німеччина.
Я б заохочував росію робити все, що вони, чорт забирай, хочуть, — сказав Трамп.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив висловлювання колишнього президента США.
Будь-яке припущення про те, що союзники не захищатимуться, підриває всю нашу безпеку, включаючи безпеку Сполучених Штатів, — сказав він.
Згідно з заявою Трампа, 20 із 31 країни НАТО можуть залишитися без військової підтримки США. До них належать невеликі країни, такі як Чорногорія (1,87% ВВП на оборону станом на 2023 рік), Північна Македонія (1,87%), Албанія (1,76%), Словенія (1,35%), Бельгія. (1,13%) та Люксембург (0,72%).
Крім того, є й великі держави, які входять до НАТО, але не дотягують до зазначених витрат на оборону. Це Франція (1,9%), Нідерланди (1,7%), Італія (1,46%), Канада (1,38%), Туреччина (1,31%) та Іспанія (1,26%).
Німеччина знаходиться в середині цієї групи та витрачає 1,57% валового внутрішнього продукту на оборону. Проте в уряді ФРН говорять про те, що потрібний показник можна досягти вже цього року.
Примітно, що у відсотковому співвідношенні найбільше військову сферу витрачають не Сполучені Штати, (3,49%), а Польща (3,9%). При цьому військовий бюджет США становить 860 мільярдів доларів — це вдвічі більше, ніж вкладають в оборону решту країн НАТО разом узятих.
Жорсткий Байден
Президент США Джозеф Байден 13 лютого перейшов на відверту критику Трампа, який допустив, що дозволив би росії напасти на членів НАТО, які недостатньо вкладаються в оборону.
За його словами, Трамп своїми словами про НАТО «надіслав небезпечний, шокуючий і направду неамериканський сигнал світові» та «дав Путіну добро на вторгнення в деякі країни-члени НАТО, які є нашими союзниками».
Він додав, що Трамп не розуміє природу Альянсу, «побудованого на основоположних принципах свободи, безпеки й національного суверенітету», бо для нього «принципи ніколи не важать і все є товаром».
Байден запевнив: якщо за його президентства «Путін нападе на союзника в НАТО, США будуть захищати кожен дюйм території Альянсу».
Як виконати обіцянку Трамп
Провідний радник з національної безпеки Трампа Келлог пропонує запроваджувати обмеження щодо членів НАТО, які не витрачають достатньо на оборону.
Келлог, який в адміністрації Трампа певний час очолював Раду нацбезпеки, пропонує в разі недостатніх оборонних витрат позбавляти членів НАТО колективного захисту, передбаченого ст. 5 Північноатлантичного договору.
На додаток до втрати захисту НАТО за ст. 5, сказав Келлог, можливі й інші, менш суворі санкції — наприклад виключення зі спільних навчань або ресурсів озброєння
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