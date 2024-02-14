Россияне убили двух женщин в Николаевке Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

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Російські окупанти продовжують стирати з лиця землі населені пункти в Донецькій області.

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У середу, 14 лютого, ворог атакував Миколаївку. Обстріл вівся близько 14.00, а у зоні ураження опинилася житлова забудова. Зараз відомо про двох загиблих жінок 62 і 74 років. Крім того, одна людина дістала поранення. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook.

Попередньо відомо, що ворог бив балістичним озброєнням. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються. Таку заяву очільник області зробив в ефірі національного телемарафону.

Також за його словами, ворог повністю прострілює єдиний евакуаційний маршрут з Авдіївки. Зараз у місті залишаються 926 осіб, щодня виїжджають по три-чотири особи.

Нагадаємо, за останню добу ворог здійснив 37 обстрілів Херсонщини, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону росіяни спрямували 37 снарядів, які поцілили у житлові квартали та медичні установи та навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.