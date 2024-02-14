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Украинские перевозчики анонсировали протест на границе. Фото:
Протест на границе с Польшей анонсировали украинские перевозчикиhttps://racurs.ua/n192383-protest-na-granice-s-polshey-anonsirovali-ukrainskie-perevozchiki.htmlРакурс
Українські перевізники розпочнуть акцію протесту на кордоні з Польщею.
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У четвер, 15 лютого, далекобійники заблокують пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Такою буде відповідь на страйк польських фермерів, які блокують кордон з Україною. Про це заявив керівник громадської організації «Перевізники західного регіону» Віталій Коценко, передає «Суспільне».
Організатори заходу стверджують, що перевізників з Польщі на територію України не пропускатимуть. Однак рух автобусів не блокуватиметься. Акція триватиме доти, доки поляки не розблокують кордон з свого боку.
Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія, — зазначив він.
За словами Коценка, тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону.
Нагадаємо, 13 лютого польські фермери блокували вже шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Черги з вантажівок утворилися на напрямках «Ягодин», «Раву-Руська», «Шегині», «Устилуг», «Угринів» та «Краківець».
Джерело: «Суспільне»
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