Украинские перевозчики анонсировали протест на границе. Фото:

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Українські перевізники розпочнуть акцію протесту на кордоні з Польщею.

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У четвер, 15 лютого, далекобійники заблокують пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Такою буде відповідь на страйк польських фермерів, які блокують кордон з Україною. Про це заявив керівник громадської організації «Перевізники західного регіону» Віталій Коценко, передає «Суспільне».

Організатори заходу стверджують, що перевізників з Польщі на територію України не пропускатимуть. Однак рух автобусів не блокуватиметься. Акція триватиме доти, доки поляки не розблокують кордон з свого боку.

Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія, — зазначив він.

За словами Коценка, тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону.

Нагадаємо, 13 лютого польські фермери блокували вже шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Черги з вантажівок утворилися на напрямках «Ягодин», «Раву-Руська», «Шегині», «Устилуг», «Угринів» та «Краківець».

Джерело: «Суспільне»