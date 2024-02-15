Российская ракетная атака полностью уничтожила электроподстанцию во Львове

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Последствия российской ракетной атаки 15 февраля, фото: Львовская ОВА
Российская ракетная атака полностью уничтожила электроподстанцию во Львовеhttps://racurs.ua/n192416-rossiyskaya-raketnaya-ataka-polnostu-unichtojila-elektropodstanciu-vo-lvove.htmlРакурс
У Львові внаслідок ракетної атаки, здійсненої росіянами сьогодні, 15 лютого, вранці повністю знищена електропідстанція.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Він зазначив, що під час повітряної тривоги, яка тривала з 05.01 по 07.10, у зону відповідальності Повітряного командування «Захід», яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет, вісім з них українські військові збили.
На Львівщині сталися такі удари:
- влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 кв. м. Її гасили впродовж двох годин, над цим працювали 29 вогнеборців, залучали шість одиниць техніки. Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів. Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті наразі немає;
- ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками. Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч. Наразі по допомогу до медиків звернулися троє людей з цих будинків.
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