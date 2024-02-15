Российская ракетная атака полностью уничтожила электроподстанцию во Львове

Последствия российской ракетной атаки 15 февраля, фото: Львовская ОВА

https://racurs.ua/n192416-rossiyskaya-raketnaya-ataka-polnostu-unichtojila-elektropodstanciu-vo-lvove.html

Ракурс

У Львові внаслідок ракетної атаки, здійсненої росіянами сьогодні, 15 лютого, вранці повністю знищена електропідстанція.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що під час повітряної тривоги, яка тривала з 05.01 по 07.10, у зону відповідальності Повітряного командування «Захід», яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет, вісім з них українські військові збили.

На Львівщині сталися такі удари: