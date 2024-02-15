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Последствия российских обстрелов, фото: Донецкая ОВА
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Російські загарбники сьогодні, 15 лютого, близько 17.00 обстріляли з РСЗВ «Ураган» селище Зоря Іллінівської громади Донецької області.
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В результаті загинула 83-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Також було поранено двох людей — 71-річного і 41-річного чоловіків.
Крім того, пошкоджені вісім приватних будинків, багатоповерхівка і школа.
Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно! — наголошує Філашкін.
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