Последствия российских обстрелов, фото: Донецкая ОВА

https://racurs.ua/n192428-rashisty-udarili-iz-uragana-po-poselku-na-donetchine-pogib-chelovek-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 15 лютого, близько 17.00 обстріляли з РСЗВ «Ураган» селище Зоря Іллінівської громади Донецької області.

.

В результаті загинула 83-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Також було поранено двох людей — 71-річного і 41-річного чоловіків.

Крім того, пошкоджені вісім приватних будинків, багатоповерхівка і школа.