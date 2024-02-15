Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів, фото: Донецька ОВА
Рашисти вдарили з «Урагану» по селищі на Донеччині, загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192428-rashysty-vdaryly-z-uraganu-po-selyschi-na-donechchyni-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 лютого, близько 17.00 обстріляли з РСЗВ «Ураган» селище Зоря Іллінівської громади Донецької області.
.
В результаті загинула 83-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Також було поранено двох людей — 71-річного і 41-річного чоловіків.
Крім того, пошкоджені вісім приватних будинків, багатоповерхівка і школа.
Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно! — наголошує Філашкін.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...