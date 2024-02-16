Венгрия присоединилась к коалиции по разминированию Украины. Фото:

https://racurs.ua/n192432-vengriya-prisoedinilas-k-koalicii-po-razminirovaniu-ukrainy.html

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Угорщина приєдналася до коаліції Північноатлантичного альянсу з розмінування України.

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Угорська влада ухвалила рішення про вступ до коаліції з протимінної діяльності. Раніше до неї доєдналися 20 країн-членів НАТО, що займуться розмінуванням території України. Про це міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровніцкий повідомив у Facebook.

В Україні одним із найнагальніших завдань, що впливає на повсякденне життя населення, — це розмінування… Сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, проводячи навчання з розмінування, — йдеться у повідомленні.

Коаліція НАТО з протимінної діяльності, яка займатиметься розмінуванням України, була створена в Брюсселі 15 лютого під час наради країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, 14 лютого відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Там було створено коаліцію дронів, а коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони вже офіційно розпочала роботу.