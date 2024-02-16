Три страны ЕС заблокировали закупку снарядов для Украины вне блока. Фото:

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Три країни Європейського Союзу виступили проти закупівлі боєприпасів для України на зовнішніх ринках.

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ЄС може спробувати пом’якшити безпосередній дефіцит боєприпасів у ЗСУ. Брюссель спробує використати гроші блоку для спільної закупівлі снарядів на світовому ринку. Однак ця спроба блокується тримає європейськими країнами. Про це повідомило видання Politico з посиланням на дипломатів Євросоюзу.

Зазначається, що на цьому тижні на засіданні Комітету з політики та безпеки більшість країн ЄС висловилася за те, щоб дозволити використовувати гроші блоку для купівлі снарядів, вироблених за межами Європейського Союзу. Але проти виступають Франція, Греція та Кіпр. Це вони роблять через те, що європейським виробникам зброї потрібні замовлення, щоб виправдати нарощування виробництва.

Париж виступив проти попри те, що наприкінці січня високопоставлений французький чиновник повідомив, що Франція дозволить закупівлі за межами ЄС, якщо блок не виконає своє завдання з постачання мільйона снарядів в Україну до березня. При цьому французи не розкривають загальної суми своїх поставок в Україну, попри тиск з боку Берліна.

Нагадаємо, Німеччина планує збільшити виробництво артилерійських снарядів для України. На це Берлін заклав 3,5 млрд євро, тому у 2024 році Україна країна може поставити Україні артилерійських снарядів у три-чотири рази більше, ніж у 2023 році.

Джерело: Politico