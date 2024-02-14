Німеччина пообіцяла втричі більше снарядів для ЗСУ. Фото:

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Збільшити виробництво артилерійських снарядів для України планує Німеччина.

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Берлін заклав 3,5 млрд євро на виробництво боєприпасів. Тому у 2024 році Україна країна може поставити Україні артилерійських снарядів у три-чотири рази більше, ніж у 2023 році. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, зростаюча динаміка в питанні боєприпасів позитивно позначається як на самій Україні, так і на ФРН.

Нагадаємо, 31 січня високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС до березня 2024 року не зможе поставити Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. До початку весни Євросоюз виконає обіцянку лише на 52%.

В США заявили, що планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів, що використовуються в Україні. Виробництво артснарядів калібру 155-мм у Штатах має зрости з 28 тис., які вроблялися восени 2023 року, до майже 37 тис. у квітні й близько 60 тис. у жовтні цього року.