Подвоїти виробництво артилерійських снарядів для України пообіцяли в США. Фото:

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Подвоїти виробництво артилерійських снарядів, що використовуються в Україні, планує американська «оборонка».

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Виробництво артилерійських снарядів калібру 155-мм у США має зрости з 28 тис. у жовтні 2023 року до майже 37 тис. у квітні й близько 60 тис. у жовтні цього року. А у 2025 році Сполучені штати хочуть ще більше наростити виробництво боєприпасів — з майже 75 тис. снарядів у квітні до 100 тис. у жовтні. Про це заявив начальник відділу закупівель армії США Даг Буш, передає Defence One.

За його словами, збільшення виробництва боєприпасів частково пов’язане з новим заводом, який будують у Техасі. Там запровадять абсолютно новий спосіб виробництва снарядів, використовуючи новітні технології, які Сполучені Штати ніколи не використовували раніше.

Зазначається, що брак боєприпасів, особливо великих артилерійських снарядів калібру 155 мм, не дозволяє Україні зрівнятися з окупантами за обсягом вогню. Зараз українські Сили оборони випускають близько 2 тис. снарядів на день, що становить приблизно одну п’яту частину від російського обсягу.

Буш відзначив, що масове використання 155-міліметрових снарядів може змусити Вашингтон переглянути питання про те, скільки їм необхідно мати власних запасів.

Нагадаємо, 31 січня високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС до березня 2024 року не зможе поставити Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. До початку весни Євросоюз виконає обіцянку лише на 52%.

Джерело: Defence One