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«Богдана» выдержала удар российского «Ланцета». Фото:
САУ «Богдана» выдержала удар российского «Ланцета» (ФОТО)https://racurs.ua/n192444-sau-bogdana-vyderjala-udar-rossiyskogo-lanceta-foto.htmlРакурс
Українська самохідна артилерійська гаубиця «Богдана» витримала прямий удар російського дрона-камікадзе «Ланцет».
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Удар ворожого баражуючого боєприпасу припав на праве лобове броньоване скло кабіни САУ. Однак броня кабіни на тривісному шасі МАЗ зберегла життя українських військових, хоч і зазнала значних пошкоджень. Про це компанія «Українська бронетехніка» повідомила у соцмережах.
Також там опублікували фото ураженої самохідної пускової установки.
Як відомо, за час повномасштабної війни російські дрони-камікадзе «Ланцет» стали серйозною проблемою для українських захисників. Окупанти використовують ці БПЛА для ураження бронетехніки, артилерії та інших важливих цілей на полі бою і в ближньому тилу Сил оборони.
Нагадаємо, бійці Національної гвардії зуміли знищити російський ударний БПЛА «Ланцет» зі стрілецької зброї — вони обстріляли ціль з автоматів «Калашникова». Він вибухнув у небі, а залишки баражуючого боєприпасу впали за 30 м від своєї цілі.
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