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Ракурс
Бійці Нацгвардії зуміли збити російський «Ланцет». Фото: НГУ

Зробили неможливе — бійці НГУ збили російський «Ланцет» з автоматів

22 гру 2023, 14:50
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Нацгвардійці знищили російський ударний БПЛА «Ланцет» зі стрілецької зброї.


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Ворожий літальний апарат рухався зі сторони тимчасово окупованих територій Запорізької області в напрямку позицій Сили оборони. Його помітили артилеристи групи спостереження. Вогонь на ураження відкрили бійці 3-ї бригади оперативного призначення НГУ «Спартан». Про це Східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії 22 грудня повідомило у Facebook.

Троє гвардійців обстріляли «Ланцет» з автоматів «Калашникова» й поцілили у дрон. Він вибухнув у небі, а залишки БПЛА впали в 30 м від своєї цілі.

У НГУ повідомили, що майже щодня українські військові на цій ділянці фронту працюють зі стрілецької зброї по БПЛА окупантів типу ZALA, «Орлан» та «Ланцет». Військові зазначають, що збити з «Калашникова» подібну ціль у небі майже неможливо.

Бійці Нацгвардії зуміли збити російський «Ланцет». Фото: НГУ

Бійці Нацгвардії зуміли збити російський «Ланцет». Фото: НГУ

Бійці Нацгвардії зуміли збити російський «Ланцет». Фото: НГУ

Нагадаємо, у листопаді журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ворог почав застосовувати нові «Ланцети», які оминають захисні споруди на техніці. Тепер ураження техніки відбувається не за рахунок зіткнення дрона та техніки, а за рахунок того, що на дроні встановлено нову бойову частину, яка вистрілюється на підльоті до цілі вперед.

Джерело: Ракурс


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