Ворог почав застосовувати нові "Ланцети", які обходять захист

https://racurs.ua/ua/n189534-vorog-pochav-zastosovuvaty-novi-lancety-yaki-obhodyat-zahyst-video.html

Ракурс

Ворог почав застосовувати нові «Ланцети».

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Тепер дрони оминають захисні споруди на техніці. Все завдяки тому, що тепер ураження техніки відбувається не за рахунок зіткнення дрона та техніки, а за рахунок того, що на дроні встановлено нову бойову частину, яка вистрілюється на підльоті до цілі вперед.

Про це заявив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

Раніше росіяни стверджують, що модернізували БпЛА «Ланцет» для використання вночі.

Пропагандисти стверджують, що для цього безпілотник оснастили недорогим тепловізором. Водночас більш імовірним є використання відеокамери з інфрачервоним підсвічуванням.

Безпілотники «Ланцет» росіяни активно використовують для ураження бронетехніки і артилерії та інших важливих цілей на полі бою і в ближньому тилу українських військ.

Ці БпЛА є серйозною проблемою для ЗСУ, і засобів протидії їм поки що немає.

Водночас росія продовжує нарощувати виробництво «Ланцетів» і проводити їх модернізацію. Так, нещодавно дальність «Ланцета» було збільшено з 40 до 60−70 км.