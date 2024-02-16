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Ракурс
«Богдана» витримала удар російського «Ланцета». Фото:

САУ «Богдана» витримала удар російського «Ланцета» (ФОТО)

16 лют 2024, 15:21
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Українська самохідна артилерійська гаубиця «Богдана» витримала прямий удар російського дрона-камікадзе «Ланцет».


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Удар ворожого баражуючого боєприпасу припав на праве лобове броньоване скло кабіни САУ. Однак броня кабіни на тривісному шасі МАЗ зберегла життя українських військових, хоч і зазнала значних пошкоджень. Про це компанія «Українська бронетехніка» повідомила у соцмережах.

Також там опублікували фото ураженої самохідної пускової установки.

Як відомо, за час повномасштабної війни російські дрони-камікадзе «Ланцет» стали серйозною проблемою для українських захисників. Окупанти використовують ці БПЛА для ураження бронетехніки, артилерії та інших важливих цілей на полі бою і в ближньому тилу Сил оборони.

«Богдана» витримала удар російського «Ланцета». Фото: «Українська бронетехніка»

«Богдана» витримала удар російського «Ланцета». Фото: «Українська бронетехніка»

Нагадаємо, бійці Національної гвардії зуміли знищити російський ударний БПЛА «Ланцет» зі стрілецької зброї — вони обстріляли ціль з автоматів «Калашникова». Він вибухнув у небі, а залишки баражуючого боєприпасу впали за 30 м від своєї цілі.

Джерело: Ракурс


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