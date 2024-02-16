Третья штурмовая бригада опубликовала видео из подвалов Авдеевского коксохима

Байден — путин несет ответственность за смерть Навального

https://racurs.ua/n192459-tretya-shturmovaya-brigada-opublikovala-video-iz-podvalov-avdeevskogo-koksohima.html

Ракурс

Третя штурмова бригада опублікувала відео з підвалів Авдіївського коксохіму. Ці кадри зняли бійці Третьої штурмової бригади.

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Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля.

Станом на 13.00 16 лютого в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає, повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський. Утім, українські війська відійшли з позиції «Зеніт» для збереження особового складу і покращення оперативної обстановки, заявив командувач ОСУВ «Таврія».

Також він зазначив, що за дорученням головнокомандувача захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачають боєприпаси та інші засоби ураження.

Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.