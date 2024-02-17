Тысячи жителей Запорожья остались без тепла после обстрелов. Фото:

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Ракурс

Запоріжжя частково залишилося без тепла після російських обстрілів.

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Після суботньої ворожої атаки в обласному центрі без теплопостачання опинилися 4 тис. абонентів. Перебій у роботі тепломережі стався через влучання по об'єкту інфраструктури. Без опалення перебувають 39 багатоповерхівок. Про це секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.

Зазначається, що фахівці концерну «Міські теплові мережі» вже працюють над відновленням теплопостачання.

Вибухи під Запоріжжям пролунали сьогодні, 17 лютого. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв, що трапилося це поблизу села Наталівка. Попередньо було відомо, що відбулося влучання по об'єкту інфраструктури на околиці обласного центру.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 17 лютого завдали близько 20 ударів по селу Липці Харківського району. Обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню та артилерії, а під прицілом ворога були виключно цивільні об'єкти.