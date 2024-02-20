ВСУ нанесли ракетный удар по полигону в Донецкой области. Фото:

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Ракурс

Вибухи на військовому полігоні поблизу Волновахи прогриміли вранці 20 лютого.

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Три ракети з реактивних систем залпового вогню HIMARS поцілили по місцях скупчення російських загарбників в населеному пункті Трудівське Донецької області. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко та Telegram-канали з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією так званих російських воєнкорів, станом на 16.00 було відомо про 65 ліквідованих росіян. Число поранених не називалося.

Зазначалося, що на цьому полігоні проводилося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, яка дислокується в російському Сахалінську. Прильоти були в той момент, коли на полігоні проводили лаштування військові рф.

Українське командування цю інформацію поки не коментувало.

Нагадаємо, 13 лютого українські Сили оборони атакували воєнний об'єкт ворога поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Був приліт по розташуванню російських загарбників у Мангушській частині Маріупольського району. Після вибуху місцеві мешканці ще довго чули звуки детонації, а до місця події прибували «швидкі».