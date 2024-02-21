В Украине обновили критерии бронирования работников предприятий ОПК. Фото:

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В Україні оновили критерії для визначення підприємств ОПК.

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Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час. Критерії та алгоритм дій оновили для двох варіантів бронювання. Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Перший варіант бронювання включає від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності. Це стосується підприємств та організацій, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення.

Вони мають відповідати обом критеріям:

Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.

Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Другий варіант передбачає бронювання до 50% військовозобов’язаних працівників (включно). Це стосується заводів, які працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Робітники мають відповідати трьом з п’яти зазначених далі критеріїв:

Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.

Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Підприємство має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), відповідно до закону України від 17.07.2020 № 808-IX «Про оборонні закупівлі».

№ 808-IX «Про оборонні закупівлі». Підприємство має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Підприємство має виготовляти товари, виконувати роботи й надавати послуги для підприємств ОПК (які, своєю чергою, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

У Міністерстві наголосили, що рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою відомства та представниками інших зацікавлених органів державної влади.

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський анонсував новий механізм бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств. Він наголошував, що зараз є важливими всі бізнеси — «кожний фермер, кожна людина, навіть та, що дає 10, 20, 30 робочих місць».