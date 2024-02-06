Новий механізм бронювання від мобілізації анонсував Зеленський. Фото:

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Новий механізм бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств анонсував президент Володимир Зеленський.

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Україні за умов повномасштабної російської агресії необхідно максимально убезпечити роботу бізнесу. А зараз є важливими всі бізнеси — «кожний фермер, кожна людина, навіть та, що дає 10, 20, 30 робочих місць». Відповідну заяву Зеленський зробив у Черкасах під час обласного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Про це повідомив Офіс президента.

Глава держави наголосив, що зараз дуже важливо вести діалог між бізнесом та державою у питанні бронювання працівників від мобілізації.

Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу, — зазначив Зеленський.

Президент також додав, що треба знайти формат підтримки того бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки. Тому економісти та правоохоронці отримали завдання розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює «в білу».

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів України повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. У цьому проекті закону, зокрема, містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, способи вручення повісток, обмеження для ухилянтів та багато інших нововведень.