Кирилл Буданов заявил об отсутствии в россии сил для полной оккупации Донбасса. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія не має сил для досягнення своєї головної стратегічної мети — повної окупації Донбасу.

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До кінця цього року ворожа армія не зможе захопити Донецьку та Луганську області. Професійні підрозділи Збройних сил рф були в переважній кількості знищені у 2022 році, а зараз командування окупантів кидає на самогубні штурми ненавчених мобілізованих. Також росіяни використовують більше артилерійських снарядів, ніж росія в змозі виготовити. Про це глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal.

При цьому Буданов визнав, що Сили оборони України, які поступаються окупантам за чисельністю та озброєнням, перебувають у складному становищі.

А росія, за словами керівника ГУР, вже довела, що може знайти новобранців легко і швидко. В Україні зараз перебувають 510 тис. окупантів, а сама Москва може вербувати майже 30 тис. бійців щомісяця.

WSJ пише, що аналітики та посадовці країн Заходу вважають прогноз Буданова оптимальним сценарієм на 2024 рік. Експерти вважають, що у випадку ведення Києвом «розумної оборонної боротьби», Україна зможе розпочати новий контрнаступ у 2025 році.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що витрати, які несе росія під час війни, жодна країна не в змозі перекрити повністю. Витрачається набагато більше, ніж виготовляється. Окупанти мають потреби у боєприпасах калібру 152 і 122 мм, ракетах до «Ураганів», «Смерчів» та «Градів».

Джерело: The Wall Street Journal