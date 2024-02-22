Третья штурмовая показала ночное сражение на Авдеевском направлении, когда уничтожила 35 россиян, а 9 взяла в плен

https://racurs.ua/n192657-tretya-shturmovaya-pokazala-nochnoe-srajenie-na-avdeevskom-napravlenii-kogda-unichtojila-35.html

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Третя штурмова бригада показала кадри нічного бою на Авдіївському напрямку: за ніч атак знищено 35 окупантів, ще 9 взяли у полон.

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У спробах штурмувати накатами наші позиції противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів. Бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити артилерія й дрони. На додаток — 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту, — повідомляють бійці.

Уцілілі окупанти намагалися захопити окопи та більшість з них були ліквідовані у ближньому бою.

Станом на зараз Третя окрема штурмова бригада продовжує стримувати сили ворога під Авдіївкою.