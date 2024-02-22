Ракурсhttps://racurs.ua/
Третья штурмовая показала ночное сражение на Авдеевском направлении, когда уничтожила 35 россиян, а 9 взяла в плен
Третья штурмовая показала ночное сражение на Авдеевском направлении, когда уничтожила 35 россиян, а 9 взяла в плен (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192657-tretya-shturmovaya-pokazala-nochnoe-srajenie-na-avdeevskom-napravlenii-kogda-unichtojila-35.htmlРакурс
Третя штурмова бригада показала кадри нічного бою на Авдіївському напрямку: за ніч атак знищено 35 окупантів, ще 9 взяли у полон.
.
У спробах штурмувати накатами наші позиції противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів. Бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити артилерія й дрони. На додаток — 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту, — повідомляють бійці.
Уцілілі окупанти намагалися захопити окопи та більшість з них були ліквідовані у ближньому бою.
Станом на зараз Третя окрема штурмова бригада продовжує стримувати сили ворога під Авдіївкою.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...