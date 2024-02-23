Ночью в Украине сбивали российские БПЛА. Фото:

https://racurs.ua/n192663-pvo-nochu-unichtojilo-bolshinstvo-rossiyskih-shahedov-vozdushnye-sily.html

Ракурс

Масовану атаку дронів відбивали українські військові минулої ночі.

.

У ніч на 23 лютого противник атакував 31 ударним БПЛА типу «Shahed» — їх запустили з російського Приморсько-Ахтарська та з мис Чауда в окупованому Криму.

Протиповітряна оборона змогла знищити 23 дронів-камікадзе в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Крім того, ворог обстрілював українські регіони з окупованої Донеччини трьома зенітними керованими ракетами С-300. А протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 росіяни атакували з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, російські дрони вночі 23 лютого наробили лиха в Україні. У Дніпрі «Шахед» поцілив у багатоповерхівку й вщент зруйнував декілька квартир. Постраждали щонайменше восьмеро осіб, але під завалами ще шукають людей.

В Одесі російський ударний безпілотник поцілив у будівлю підприємству — були сильні руйнування, виникла пожежа. Рятувальники знайшли на місці події тіла трьох загиблих.