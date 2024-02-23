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Ракурс
Вночі в Україні збивали російські БПЛА. Фото:

ППО вночі знищила більшість російських «Шахедів» — Повітряні сили

23 лют 2024, 09:19
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Масовану атаку дронів відбивали українські військові минулої ночі.


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У ніч на 23 лютого противник атакував 31 ударним БПЛА типу «Shahed» — їх запустили з російського Приморсько-Ахтарська та з мис Чауда в окупованому Криму.

Протиповітряна оборона змогла знищити 23 дронів-камікадзе в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Крім того, ворог обстрілював українські регіони з окупованої Донеччини трьома зенітними керованими ракетами С-300. А протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 росіяни атакували з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, російські дрони вночі 23 лютого наробили лиха в Україні. У Дніпрі «Шахед» поцілив у багатоповерхівку й вщент зруйнував декілька квартир. Постраждали щонайменше восьмеро осіб, але під завалами ще шукають людей.

В Одесі російський ударний безпілотник поцілив у будівлю підприємству — були сильні руйнування, виникла пожежа. Рятувальники знайшли на місці події тіла трьох загиблих.

Джерело: Ракурс


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