Зеленский анонсировал подготовку к новому контрнаступлению. Фото:

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Ракурс

Збройні сили України у 2024 році планують не лише тримати оборону, але й готувати новий контрнаступ.

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При контрнаступі потрібно думати й про життя бійців, бо швидке просування означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів, вона втратить усе. Про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту.

Оборонятися — завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі — ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи, — розповів він.

Зеленський наголосив, що захист південних та східних областей дуже важливий. Додав, що на східному напрямку ворог зосередив понад 200 тис. солдатів.

І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей, — додав глава держави.

Зеленський також закликав «не говорити про минуле», коли журналіст записав його про те, чи був би контрнаступ у 2023 році успішним, якби ЗСУ отримали всю потрібну зброю. Однак додав, що українська армія потребує систем ППО «Patriot» для захисту неба та далекобійних ракет дальністю 300 км.

Президент відзначив, що зараз ситуація на полі бою не є справедливою, тобто сили не рівні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить у те, що Дональд Трамп у разі перемоги на американських виборах зможе закінчити війну в Україні за 24 години, як обіцяє. Він запропонував Трампу прибути на передову в Україну й пояснити, як він планує це зробити.

Джерело: FoxNews