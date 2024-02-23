Fox News опублікував інтерв’ю з Зеленським. Фото:

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

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На цьому телеканалі раніше працював Такер Карлсон, який записав інтерв’ю з російським диктатором володимиром путіним. Інтерв’ю з Зеленським записував політичний ведучий Fox News Брет Баєр за 2,5 км від російських позицій, а опублікували його 23 лютого.

Глава держави заявив, що втрати України на фронті менші, ніж російські. На кожного загиблого українського солдата припадає п’ять окупантів.

Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч дітей були депортовані, ми про це знаємо. Співвідношення становить один до п’яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п’ять російських солдатів, — зазначив він.

Зеленський упевнений, що війна в Україні зупиниться тоді, коли весь світ зрозуміє, якою загрозою є путін. Змінювати росію зсередини — «довгий і важкий шлях», бо диктатор розуміє лише мову сили.

Український президент не вірить у те, що Дональд Трамп у разі перемоги на американських виборах зможе закінчити війну в Україні за 24 години, як всім обіцяє. Він запропонував йому прибути на передову в Україну й пояснити, як він планує закінчити війну.

Загалом Зеленський закликав президента США Джо Байдена і Трампа відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, як тут виглядає війна.

Президент наголосив, що американський Конгрес повинен ухвалити рішення про допомогу Україні, бо росія не зупиниться, і далі конгресмени «платитимуть набагато більше».

Зеленський також висловив упевненість у тому, що переміг би на президентських виборах в Україні, якби вони відбулися. За його словами, зараз у нього «найбільша підтримка в суспільстві».

Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі, — заявив він.

Чинний президент запевнив, що перенесення виборів під час війни є законним й наголосив, що не скасовував вибори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів американським телеглядачам, що причина звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного — це «перезавантаження».

Джерело: Fox News