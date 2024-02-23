Зеленський пояснив, чому звільнив Залужного. Фото:

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Президент Володимир Зеленський розкрив причину звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Звільнення головкома та ключового керівництва Збройних сил України — це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування. Про це Зеленський заявив американським телеглядачам телеканалу FoxNews.

За його словами, звільнення Залужного та його команди не передбачає «зміну курсу наших дій». Тут мова йде лише «про речі, які довго не змінювалися».

Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час — це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей, — заявив він західному медіа.

Зеленський також пояснив, чому удостоїв вже колишнього головкома нагородою Героя України. Наголосив, що генерал «захищав нашу націю і нашу країну», тому цю нагороду отримав, бо «я дуже вдячний йому за це».

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. На це місце глава держави призначив Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що у колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного найвищий рівень довіри у суспільстві — йому довіряють 94% українців, не довіряють лише 5%.

А головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 40% українців, проте 35% не чули про нього до лютого.

Джерело: FoxNews