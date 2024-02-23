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47 бригада использует работу по доставке боеприпасов на позиции
47 бригада использует работу по доставке боеприпасов на позиции (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192678-47-brigada-ispolzuet-rabotu-po-dostavke-boepripasov-na-pozicii-video.htmlРакурс
Використання сучасних технологій на війні показала 47 окрема механізована бригада.
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Прес-служба бригади показала зняте з дрона відео на Авдіївському напрямку.
Роботизований логістичний комплекс безпечно доставив боєприпаси до позицій на передовій.
І таких комплексів нам треба більше, — написали у бригаді.
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