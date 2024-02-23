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Ракурс
47 бригада использует работу по доставке боеприпасов на позиции

47 бригада использует работу по доставке боеприпасов на позиции (ВИДЕО)

23 фев 2024, 16:29
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Використання сучасних технологій на війні показала 47 окрема механізована бригада.


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Прес-служба бригади показала зняте з дрона відео на Авдіївському напрямку.

Роботизований логістичний комплекс безпечно доставив боєприпаси до позицій на передовій.

І таких комплексів нам треба більше, — написали у бригаді.

Источник: Ракурс


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