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47 бригада використовує робота для доставлення боєприпасів на позиції
47 бригада використовує робота для доставлення боєприпасів на позиції (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192678-47-brygada-vykorystovuie-robota-dlya-dostavlennya-boieprypasiv-na-pozyciyi-video.htmlРакурс
Використання сучасних технологій на війні показала 47 окрема механізована бригада.
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Прес-служба бригади показала зняте з дрона відео на Авдіївському напрямку.
Роботизований логістичний комплекс безпечно доставив боєприпаси до позицій на передовій.
І таких комплексів нам треба більше, — написали у бригаді.