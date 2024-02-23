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Свет для мира - к годовщине вторжения рф во Львове над могилами украинских бойцов запустили лучи памяти

Свет для мира — к годовщине вторжения рф во Львове над могилами украинских бойцов запустили лучи памяти (ФОТО)

23 фев 2024, 22:17
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У Львові до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну засвітили промені пам’яті на Личаківському кладовищі. Так вшанували пам’ять загиблих захисників України.


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Акцію вшанування загиблих герої провели на полі почесних поховань на Личаківському кладовищі (Марсове поле).

Кожна могила, де спочив український воїн є священною. Ми пам’ятаємо усіх, хто протягом 10 років пожертвував життям заради нашого майбутнього. Вічна Слава та Памʼять Героям, — написав мер Львова Андрій Садовий.

Источник: Ракурс


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