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Свет для мира - к годовщине вторжения рф во Львове над могилами украинских бойцов запустили лучи памяти
Свет для мира — к годовщине вторжения рф во Львове над могилами украинских бойцов запустили лучи памяти (ФОТО)https://racurs.ua/n192690-svet-dlya-mira-k-godovschine-vtorjeniya-rf-vo-lvove-nad-mogilami-ukrainskih-boycov-zapustili.htmlРакурс
У Львові до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну засвітили промені пам’яті на Личаківському кладовищі. Так вшанували пам’ять загиблих захисників України.
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Акцію вшанування загиблих герої провели на полі почесних поховань на Личаківському кладовищі (Марсове поле).
Кожна могила, де спочив український воїн є священною. Ми пам’ятаємо усіх, хто протягом 10 років пожертвував життям заради нашого майбутнього. Вічна Слава та Памʼять Героям, — написав мер Львова Андрій Садовий.
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