Свет для мира - к годовщине вторжения рф во Львове над могилами украинских бойцов запустили лучи памяти

https://racurs.ua/n192690-svet-dlya-mira-k-godovschine-vtorjeniya-rf-vo-lvove-nad-mogilami-ukrainskih-boycov-zapustili.html

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У Львові до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну засвітили промені пам’яті на Личаківському кладовищі. Так вшанували пам’ять загиблих захисників України.

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Акцію вшанування загиблих герої провели на полі почесних поховань на Личаківському кладовищі (Марсове поле).