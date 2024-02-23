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Світло для світу - до річниці вторгнення рф у Львові над могилами українських бійців запустили промені пам'яті (ФОТО)
Світло для світу — до річниці вторгнення рф у Львові над могилами українських бійців запустили промені пам’яті (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192690-svitlo-dlya-svitu-do-richnyci-vtorgnennya-rf-u-lvovi-nad-mogylamy-ukrayinskyh-biyciv-zapustyly.htmlРакурс
У Львові до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну засвітили промені пам’яті на Личаківському кладовищі. Так вшанували пам’ять загиблих захисників України.
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Акцію вшанування загиблих герої провели на полі почесних поховань на Личаківському кладовищі (Марсове поле).
Кожна могила, де спочив український воїн є священною. Ми пам’ятаємо усіх, хто протягом 10 років пожертвував життям заради нашого майбутнього. Вічна Слава та Памʼять Героям, — написав мер Львова Андрій Садовий.