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Борис Джонсон подтвердил свой приезд и опубликовал фото с Зеленским
Добрый день, эврибади! Борис Джонсон подтвердил свой приезд в Киевhttps://racurs.ua/n192700-dobryy-den-evribadi-boris-djonson-podtverdil-svoy-priezd-v-kiev.htmlРакурс
Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон підтвердив свій приїзд до Києва.
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24 лютого він опублікував фото із президентом Володимиром Зеленським поблизу його резиденції в столиці України.
У цю похмуру другу річницю вторгнення путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили путіна — за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують, — написав Джонсон.
До Києва 24 лютого прибули очільниця Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.
24 лютого лідери країн «Групи семи» (США, Канада, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія) проведуть відеоконференцію на тему України.
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