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Ракурс
Борис Джонсон подтвердил свой приезд и опубликовал фото с Зеленским

Добрый день, эврибади! Борис Джонсон подтвердил свой приезд в Киев

24 фев 2024, 10:31
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Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон підтвердив свій приїзд до Києва.


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24 лютого він опублікував фото із президентом Володимиром Зеленським поблизу його резиденції в столиці України.

У цю похмуру другу річницю вторгнення путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили путіна — за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують, — написав Джонсон.

До Києва 24 лютого прибули очільниця Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

24 лютого лідери країн «Групи семи» (США, Канада, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія) проведуть відеоконференцію на тему України.

Источник: Ракурс


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