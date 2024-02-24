Борис Джонсон підтвердив свій приїзд і опублікував фото із Зеленським

Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон підтвердив свій приїзд до Києва.

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24 лютого він опублікував фото із президентом Володимиром Зеленським поблизу його резиденції в столиці України.

У цю похмуру другу річницю вторгнення путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили путіна — за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують, — написав Джонсон.