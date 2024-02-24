До Києва прибули лідери Канади, Італії та Бельгії

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо виходить з вагону Укрзалізниці

https://racurs.ua/ua/n192697-do-kyieva-prybuly-lidery-kanady-italiyi-ta-belgiyi.html

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До Києва 24 лютого прибули прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

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Про це пише Reuters.

Раніше про свій приїзд повідомила й президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Велика Британія посилить артилерійські резерви України пакетом боєприпасів вартістю 245 млн фунтів. Ці кошти Лондон витратить впродовж наступного року на закупівлю й активізацію ланцюгів постачання для виробництва артилерійських боєприпасів для Сил оборони.

24 лютого лідери країн «Групи семи» (США, Канада, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія) проведуть відеоконференцію на тему України. Прем'єр-міністерка Італії, яка зараз головує в G7, запросила долучитися до неї президента України Володимира Зеленського. Як йдеться у заяві уряду Італії, за підсумками зустрічі буде прийнята спільна декларація.