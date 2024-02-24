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Число пострадавших от вечерней атаки на Одессу возросло, есть погибший

Число пострадавших от вечерней атаки на Одессу возросло, есть погибший (ФОТО, ВИДЕО)

24 фев 2024, 10:51
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Вчора ввечері російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, в результаті постраждали двоє людей в Одесі.


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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Згодом він уточнив, що з-під завалів деблокують тіло загиблого чоловіка.

Також з-під завалів витягли ще одну постраждалу жінку, вона жива. Таким чином, кількість постраждалих досягла трьох осіб.

Усі вони, за словами Олега Кіпера, перебувають у тяжкому стані.

Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та тяжкий опіковий шок, її дочка 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та численні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, зазнала термічних опіків 40% п.т. та переломи кінцівок, — написав голова ОВА.

Источник: Ракурс


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