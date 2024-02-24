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Кількість постраждалих від вечірньої атаки на Одесу зросла: є загиблий
Кількість постраждалих від вечірньої атаки на Одесу зросла, є загиблий (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192701-kilkist-postrajdalyh-vid-vechirnoyi-ataky-na-odesu-zrosla-ie-zagyblyy-foto-video.htmlРакурс
Вчора ввечері російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, в результаті постраждали двоє людей в Одесі.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Згодом він уточнив, що з-під завалів деблокують тіло загиблого чоловіка.
Також з-під завалів витягли ще одну постраждалу жінку, вона жива. Таким чином, кількість постраждалих досягла трьох осіб.
Усі вони, за словами Олега Кіпера, перебувають у тяжкому стані.
Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та тяжкий опіковий шок, її дочка 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та численні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, зазнала термічних опіків 40% п.т. та переломи кінцівок, — написав голова ОВА.