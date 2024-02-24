Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кількість постраждалих від вечірньої атаки на Одесу зросла: є загиблий

Кількість постраждалих від вечірньої атаки на Одесу зросла, є загиблий (ФОТО, ВІДЕО)

24 лют 2024, 10:51
999

Вчора ввечері російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, в результаті постраждали двоє людей в Одесі.


.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Згодом він уточнив, що з-під завалів деблокують тіло загиблого чоловіка.

Також з-під завалів витягли ще одну постраждалу жінку, вона жива. Таким чином, кількість постраждалих досягла трьох осіб.

Усі вони, за словами Олега Кіпера, перебувають у тяжкому стані.

Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та тяжкий опіковий шок, її дочка 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та численні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, зазнала термічних опіків 40% п.т. та переломи кінцівок, — написав голова ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів