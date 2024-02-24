Кількість постраждалих від вечірньої атаки на Одесу зросла: є загиблий

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Вчора ввечері російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, в результаті постраждали двоє людей в Одесі.

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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Згодом він уточнив, що з-під завалів деблокують тіло загиблого чоловіка.

Також з-під завалів витягли ще одну постраждалу жінку, вона жива. Таким чином, кількість постраждалих досягла трьох осіб.

Усі вони, за словами Олега Кіпера, перебувають у тяжкому стані.