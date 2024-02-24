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Урсула фон дер Ляен, фото: «Известия»

В Еврокомиссии рассказали, когда предоставят рамочные условия для переговоров по вступлению Украины

24 фев 2024, 19:45
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Загальні рамкові умови для початку переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу Єврокомісія надасть в середині березня.


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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про це на прес-конференції у Києві, повідомляє сьогодні, 24 лютого, агентство «Укрінформ».

Ми вже розпочали процес скринінгу. Там дуже багато роботи і великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Європейської комісії. З нашого боку ми, Європейська комісія, надамо в середині березня загальну рамку для переговорів, — зазначила вона.

Фон дер Ляєн також наголосила, що її візит до України засвідчує непохитну підтримку з боку Євросоюзу на довгу перспективу.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що рамкові умови будуть готові на початку літа.

Джерело: «Укрінформ»


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