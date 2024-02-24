В Еврокомиссии рассказали, когда предоставят рамочные условия для переговоров по вступлению Украины

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Урсула фон дер Ляен, фото: «Известия»
В Еврокомиссии рассказали, когда предоставят рамочные условия для переговоров по вступлению Украиныhttps://racurs.ua/n192718-v-evrokomissii-rasskazali-kogda-predostavyat-ramochnye-usloviya-dlya-peregovorov-po-vstupleniu.htmlРакурс
Загальні рамкові умови для початку переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу Єврокомісія надасть в середині березня.
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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про це на прес-конференції у Києві, повідомляє сьогодні, 24 лютого, агентство «Укрінформ».
Ми вже розпочали процес скринінгу. Там дуже багато роботи і великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Європейської комісії. З нашого боку ми, Європейська комісія, надамо в середині березня загальну рамку для переговорів, — зазначила вона.
Фон дер Ляєн також наголосила, що її візит до України засвідчує непохитну підтримку з боку Євросоюзу на довгу перспективу.
Раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що рамкові умови будуть готові на початку літа.
Джерело: «Укрінформ»
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