У Єврокомісії розповіли, коли нададуть рамкові умови для переговорів щодо вступу України

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Урсула фон дер Ляєн, фото: «Известия»
У Єврокомісії розповіли, коли нададуть рамкові умови для переговорів щодо вступу Україниhttps://racurs.ua/ua/n192718-u-ievrokomisiyi-rozpovily-koly-nadadut-ramkovi-umovy-dlya-peregovoriv-schodo-vstupu-ukrayiny.htmlРакурс
Загальні рамкові умови для початку переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу Єврокомісія надасть в середині березня.
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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про це на прес-конференції у Києві, повідомляє сьогодні, 24 лютого, агентство «Укрінформ».
Ми вже розпочали процес скринінгу. Там дуже багато роботи і великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Європейської комісії. З нашого боку ми, Європейська комісія, надамо в середині березня загальну рамку для переговорів, — зазначила вона.
Фон дер Ляєн також наголосила, що її візит до України засвідчує непохитну підтримку з боку Євросоюзу на довгу перспективу.
Раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що рамкові умови будуть готові на початку літа.
Джерело: «Укрінформ»