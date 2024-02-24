Первых взятых в плен рашистов показали пограничники, скриншот видео

https://racurs.ua/n192724-v-gpsu-pokazali-vzyatie-pervyh-plennyh-24-fevralya-2022-goda-video.html

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Перших окупантів в ході повномасштабного російського вторгнення українські прикордонники взяли в полон вже зранку 24 лютого 2022 року на Луганщині.

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Відповідне відео у другу річницю повномасштабної війни опублікувала прес-служба ДПСУ.

У місті Щастя, де вже тривали вуличні бої, група бійців Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра взяла у полон 4 окупантів, — вказано в описі відео.