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Ракурс
Перших взятих у полон рашистів показали прикордонники, скріншот відео

У ДПСУ показали взяття перших полонених 24 лютого 2022 року (ВІДЕО)

24 лют 2024, 21:59
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Перших окупантів в ході повномасштабного російського вторгнення українські прикордонники взяли в полон вже зранку 24 лютого 2022 року на Луганщині.


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Відповідне відео у другу річницю повномасштабної війни опублікувала прес-служба ДПСУ.

У місті Щастя, де вже тривали вуличні бої, група бійців Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра взяла у полон 4 окупантів, — вказано в описі відео.

Тоді прикордонники підбили ворожу БМП з РПГ-17. Механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП. Але разом із 3 окупантами з вцілілої машини потрапив у полон. Усі — місцеві колаборанти, які вступили до лав окупаційного війська, — розповіли у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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