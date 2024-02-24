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Перших взятих у полон рашистів показали прикордонники, скріншот відео
У ДПСУ показали взяття перших полонених 24 лютого 2022 року (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192724-u-dpsu-pokazaly-vzyattya-pershyh-polonenyh-24-lutogo-2022-roku-video.htmlРакурс
Перших окупантів в ході повномасштабного російського вторгнення українські прикордонники взяли в полон вже зранку 24 лютого 2022 року на Луганщині.
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Відповідне відео у другу річницю повномасштабної війни опублікувала прес-служба ДПСУ.
У місті Щастя, де вже тривали вуличні бої, група бійців Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра взяла у полон 4 окупантів, — вказано в описі відео.
Тоді прикордонники підбили ворожу БМП з РПГ-17. Механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП. Але разом із 3 окупантами з вцілілої машини потрапив у полон. Усі — місцеві колаборанти, які вступили до лав окупаційного війська, — розповіли у ДПСУ.
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